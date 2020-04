Covid, Pasquetta con un caso in più a Nocera Superiore (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto caso di positività al Covid19 nel comune di Nocera Superiore. Il soggetto, che risulta attualmente monitorato, è stato disposto immediatamente in isolamento. Anche in questo frangente, come nelle due precedenti circostanze, si tratta di una persona che ha avuto contatti con ambienti ospedalieri. Anche in questo caso il contagio “ È fondamentale continuare a resistere e restare a casa: ora più che mai non dobbiamo abbassare la guardia” ha detto il primo cittadino Giovanni Maria Cuofano L'articolo Covid, Pasquetta con un caso in più a Nocera Superiore proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - Pasquetta blindata nel Comune di Torrecuso

Covid-19 - ad Amalfi maggiori controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta

"Non lamentatevi per la Pasquetta a casa - vi racconto come si vive in un reparto Covid" (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuartodi positività al19 nel comune di. Il soggetto, che risulta attualmente monitorato, è stato disposto immediatamente in isolamento. Anche in questo frangente, come nelle due precedenti circostanze, si tratta di una persona che ha avuto contatti con ambienti ospedalieri. Anche in questoil contagio “ È fondamentale continuare a resistere e restare a casa: ora più che mai non dobbiamo abbassare la guardia” ha detto il primo cittadino Giovanni Maria Cuofano L'articolocon unin più aproviene da Anteprima24.it.

GiovanniToti : In questa #Pasquetta in cui tante persone stanno lottando nei nostri ospedali ho voluto ringraziare medici, infermi… - PLRomaCapitale : Fine settimana di Pasqua, oltre 30mila controlli. Fermato anche chi ha tentato di accedere al parco con il paracadu… - wainerpe : RT @VotersItalia: Noi chiusi in #casa in #quarantena e loro trasferiscono #migranti in un Albergo all'alba? Provenienti poi da una nave con… - Matteo19221 : RT @VotersItalia: Noi chiusi in #casa in #quarantena e loro trasferiscono #migranti in un Albergo all'alba? Provenienti poi da una nave con… - Ariel2575 : RT @VotersItalia: Noi chiusi in #casa in #quarantena e loro trasferiscono #migranti in un Albergo all'alba? Provenienti poi da una nave con… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pasquetta Covid-19, in Italia 270.000 controlli e 14.000 multe a Pasqua. Milano, il 5% dei fermati fuori senza motivo Il Messaggero Coronavirus Toscana, a Prato un medico distribuisce la comunione ai pazienti

Filippo Risaliti fa il medico nell'ospedale di Prato ma nel giorno di Pasqua "insieme ad altri 4 o 5" dottori ha anche distribuito la Comunione ai pazienti malati di coronavirus. Un rito ...

Coronavirus: Fvg, a Pasqua sanzionate 260 persone

FVG – A Pasqua le forze dell’ordine hanno controllato 2.893 persone in Fvg, delle quali 260 sono state sanzionate e 11 denunciate per reati diversi da quelli previsti dal Dpcm. Specificamente, nella ...

Filippo Risaliti fa il medico nell'ospedale di Prato ma nel giorno di Pasqua "insieme ad altri 4 o 5" dottori ha anche distribuito la Comunione ai pazienti malati di coronavirus. Un rito ...FVG – A Pasqua le forze dell’ordine hanno controllato 2.893 persone in Fvg, delle quali 260 sono state sanzionate e 11 denunciate per reati diversi da quelli previsti dal Dpcm. Specificamente, nella ...