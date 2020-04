Coronavirus | virologo Crisanti | “Le riaperture da domani saranno un banco di prova | se ci

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) La curva dell’andamento dell’epidemia di Covid-19 segna “sicuramente un trend positivo, in progressione, anche se non veloce. In questo contesto, ledi alcune attivita’ da, anche se non avranno un grandissimo impatto perche’ circoscritte, costituiranno undicomunque importante”. Ad affermarlo all’ANSA e’ ildell’Universita’ di Padova Andrea. “Di certo – spiega – gli indicatori piu’ importanti sono proprio la riduzione dei ricoveri e dei malati in terapia intensiva. La discesa della curva dei contagi e’ pero’ lenta e questo impone la massima cautela. Quanto ai nuovi casi che si registrano ogni giorno, dipendono molto dai contagi intra-familiari che evidentemente sussistono, dal numero ingente di casi nelle Rsa ed anche in alcuni ospedali. ...