Coronavirus: la Spagna prova ad abbandonare il lockdown e a ripartire, tra i dubbi (Di lunedì 13 aprile 2020) La Spagna ci prova. Vuole ripartire e inizia con ‘poco’: i lavoratori dei servizi non essenziali, come l’edilizia o l’industria e alcuni uffici, tornano attivi dopo due settimane di blocco dell’economia imposto per arginare la diffusione del Coronavirus. Il Paese continua a registrare centinaia di morti e migliaia di contagi al giorno, anche se il peggio sembra alle spalle. Il 30 marzo, ricorda El Pais, Madrid ha rafforzato lo stato di allarme e ha ordinato la cessazione delle attività lavorative non essenziali. Oggi molti lavoratori tornano in servizio, ma non mancano gli scettici, sia tra gli operatori sanitari sia nel mondo politico. Radicalmente contraria alla ripartenza la Catalogna (“decisione sconsiderata”), ma anche la Comunidad de Madrid nutre dubbi e teme nuova impennata delle infezioni, che sarebbe ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Spagna - 17mila morti. Da oggi prova a ripartire : riaprono le attività non essenziali

Coronavirus - oltre 22mila vittime e 550mila casi negli Usa. La Spagna si prepara a ripartire : riaprono uffici - edilizia e industrie

