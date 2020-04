Coronavirus | il dramma della Sardegna | l’84 7% dei contagi è tra Ospedali e Rsa

(Di martedì 14 aprile 2020) Inl’allertaè direttamente proporzionale agli ospedale e alle Rsa: è lì che ci si ammala con più frequenza. I dati, pubblicati da Sardinia Post, sono allarmanti: “oggi, lunedì 13 aprile, viene fuori che l’84,7% degli infetti ha contratto il Covid-19 nelle strutture sanitarie, pubbliche e private dell’Isola. Non solo: a fronte dei 1.128 casi di positività al Covid-19 sinora riegistrati, il personale che si è ammalato vale il 24% del totale. In numeri assoluti, 271 lavoratori die Ras, tra medici, infermieri e oss.” Il posto che espone ai maggiori rischi è, paradossalmente, l’ospedale dove si è registrato il 69% dei 1.128(778 casi). Seguono le Ras, in cui sono comprese le case per anziani: lì si è ammalato il 15,7% dei positivi ...

Ho 3200 società che non so se riusciranno a ripartire, 9640 insegnanti che in tasca non hanno una lira e qui stiamo parlando di qualche decina di persone rispetto al dramma di altre migliaia, i miei ...I voucher servirebbero a due settori flagellati dal Coronavirus come turismo e agricoltura ... il Governo con il decreto 18/2020 non ha fatto nulla di tutto ciò. Ma il dramma è l'ultimo decreto che ...