Continuano le scaramucce tra Patrick e Zequila Il secondo dà al primo del “palla di

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il Grande Fratello Vip da poco concluso verrà ricordato come il GF delle diatribe. Sono state molteplici e spesso ne abbiamo anche parlato. Una delle ultime ha riguardato due dei concorrenti che sono durati più a lungo nella casa,Ray Pugliese e Antonio. Terminato il reality,lea livello social, specialmente del– letteralmente ossessionato dall’altro (che del Grande Fratello è un veterano, con tre partecipazioni: due edizioni non per “NIP” e quest’ultima VIP). E così ieri sui socialha postato un frame del famoso film Full Metal Jacket (di seguito l’intero riferimento culturale, per chi non avesse mai visto il film di Kubrick) scrivendo un chiaro riferimento aRay Pugliese: “Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari ...