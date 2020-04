Anticipazioni Una Vita puntate dal 19 aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 13 aprile 2020) Domenica 19– Chi è Mateo?: ad Acacias 38 arriva la famiglia Dominguez, capeggiata da Bellita del Campo e da suo marito José, oltre che da Cinta una giovane che sogna di fare l’artista. Successivamente scopriamo che Lucia ha un figlio che si chiama Mateo e che Ursula è diventata l’istitutrice del bambino. Non finiscono di certo qui le sorprese dato che Lucia poi verrà a sapere che Samuel sta per sposare la bella Genoveva, ovviamente molto ricca spingendo la giovane a convincersi della malafede dell’Alday, il quale guarderà ogni volta la sua ex amata con disprezzo. Le cose come vediamo sono cambiate e niente sembra più come prima. In questo scenario ci sarà da chiedersi che fine abbia fatto Telmo, ma di lui non si ha nessuna traccia. Quanto a Celia, la caduta ha provocato la sua morte e per quanto non ...