“Quella barbarie che porta a pensare che i più vecchi siano sacrificabili” (Di domenica 12 aprile 2020) Roma. “Nessuno mi ha chiesto: ‘Come anziano, saresti disposto a rischiare la tua sopravvivenza in cambio di mantenere l’America per i tuoi figli e nipoti?’. Se quello è lo scambio, ci sto”. Quella che era una battuta infelice del vicegovernatore del Texas, Dan Patrick, è realtà ormai in tutta Europa Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 aprile 2020) Roma. “Nessuno mi ha chiesto: ‘Come anziano, saresti disposto a rischiare la tua sopravvivenza in cambio di mantenere l’America per i tuoi figli e nipoti?’. Se quello è lo scambio, ci sto”. Quella che era una battuta infelice del vicegovernatore del Texas, Dan Patrick, è realtà ormai in tutta Europa

Lucia888Lu : @me_azzurra Con questa emergenza abbiamo preso una china pericolosa, quella della barbarie - semeoro1 : Caro #Pd caro #5s caro #Leu Caro #Iv caro #Parlamento tutto In questo momento così tragico Con economia al collas… - chruggeriTg2 : Condivido. Non ho mai parlato di occidentali “migliori”. La barbarie è democratica. Quella cinese, per me inaccetta… - megasabgio : @duesoli @daepi63 Non parlo di 'quel' turismo. Quella è una barbarie e sappiamo chi dobbiamo ringraziare. Io parlo… - DomenicoScalam2 : @Ingestibile79 Siamo alla peggiore delle barbarie ,quella dell'ignoranza più plumbea,altro che medioevo -

