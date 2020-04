Londra Boris Johnson deve la vita ai medici | il 21 riapre il Parlamento

(Di domenica 12 aprile 2020)fa i conti con il covid-19. A farne le spese anche lo stesso premier. Il leader conservatore ora sta meglio e rende grazie ai. “Non posso ringraziarli abbastanza, gli devo la”.ha espresso pubblicamente la propria gratitudine nei confronti deidel St Thomas Hospital che lo hanno curato negli ultimi giorni. BoJo, positivo al coronavirus, è stato ricoverato dopo il peggioramento delle condizioni. Il premier, trasferito anche nel reparto di terapia intensiva, sta migliorando progressivamente e ha anche ripreso a camminare. Intanto ildiriaprirà le sue porte il 21 aprile per svolgere i suoi doveri costituzionali nonostante l’emergenza pandemica. Lo ha annunciato un portavoce del leader dei Comuni, Jacob Rees-Mog, secondo quanto riportato dai Skynews. “In questa crisi senza ...

repubblica : Londra, Boris Johnson ha temuto di morire: 'Devo la vita ai medici' [aggiornamento delle 00:16] - antoguerrera : Ricapitolando Boris Johnson è stato RICOVERATO stasera a Londra perché ha ancora febbre e tosse dopo 10 giorni di… - TgLa7 : Gb, nota di Dowing Street: Boris #Johnson resta in terapia intensiva al St Thomas hospital di Londra, in condizioni… - Maximix1970 : RT @repubblica: Londra, Boris Johnson ha temuto di morire: 'Devo la vita ai medici' [aggiornamento delle 00:16] - Milo20i : RT @repubblica: Londra, Boris Johnson ha temuto di morire: 'Devo la vita ai medici' [aggiornamento delle 00:16] -

Ultime Notizie dalla rete : Londra Boris

Londra fa i conti con il covid-19. A farne le spese anche lo stesso premier Johnson. Il leader conservatore ora sta meglio e rende grazie ai medici. “Non posso ringraziarli abbastanza, gli devo la ...Fornito da Rumors.it Dall'inizio di quest'anno la regina ne ha già viste di tutti i colori. Diciamolo, il 2020 non è partito proprio benissimo, per nessuno. In soli tre mesi ...