Giulia Viacava infermiera per Coronavirus/ Dal Setterosa alla corsia “Voglio aiutare”

Fra la mascherina e la cuffia gli occhi però sono quelli sorridenti di sempre. Un gran carattere Giulia Viacava, in vasca difensore del Setterosa, la nazionale di pallanuoto, e a terra in prima linea ...

Coronavirus: Giulia Viacava, pallanotista arrivata anche nel Setterosa, ha scelto di tornare nella sua Liguria per dare una mano come infermiera in una residenza per anziani a Sori. Giulia Viacava, ...Fra la mascherina e la cuffia gli occhi però sono quelli sorridenti di sempre. Un gran carattere Giulia Viacava, in vasca difensore del Setterosa, la nazionale di pallanuoto, e a terra in prima linea ...