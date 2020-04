Ascolti tv | dati auditel sabato 11 aprile Sfida tra Ciao Darwin e la Veglia Pasquale

(Di domenica 12 aprile 2020) Come sono angliTV di ieri,12, ilSanto? I due appuntamenti principali sono stati “– Terre Desolate” su Canale 5 e lacelebrata in Piazza San Pietro da Papa Francesco, seguita dallo “Speciale Porta a Porta” su RAI 1. Il rito è stato il più seguito. Ecco idella serata. La/Speciale Porta a Porta – Rai 1 è stata seguita da 5.643.000 spettatori pari al 18.8% di share. Ovviamente Piazza San Pietro era ancora vuota a causa del Coronavirus. Il Crocifisso era sempre quello ormai famoso della Chiesa di San Marcello al Corso a Roma, considerato miracoloso perché, dopo che fu portato in processione, la peste che nel 1522 aveva colpito l’Urbe, retrocesse. Successivamente lo “Speciale Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa ...

