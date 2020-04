 Trojan e ransomware | anche i virus informatici ' usano' il Covid per colpire

Leggi su agi

(Di sabato 11 aprile 2020) I settori più colpiti dagli attacchiin Italia sono quelle manifatturiero (19,4%), finanziario (17,9%) e bancario (12,7%) e lo strumento più diffuso per questi attacchi sonotrojan come Emotet e Ursnif. Questo è il primo dato che emerge dal Report annuale 2019 di Yoroi sulle minacce informatiche che colpiscono il nostro paese. “Uno scenario che notiamo ripetersi con maggiore virulenza nei primi tre mesi dell'anno con attacchi che sfruttano il tema-19”, dice Marco Ramilli, a.d. di Yoroi. Il rapporto 2019 sottolinea la parziale sovrapposizione di metodi e strumenti tipici del cybercrime con quelli in dotazione ad attori statuali che agiscono con fini di spionaggio provenienti da paesi che si sono già fatti notare per il furto di proprietà intellettuale e ricatti economici. Frutto di un'attenta analisi ...