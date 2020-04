Tiberio Timperi, Italia Si: “Quando tutto finirà, non dimentichiamo che…” (Di sabato 11 aprile 2020) Italia Sì, Tiberio Timperi lancia un messaggio davvero particolare: “Non dimentichiamo le priorità” Oggi è andata in onda la puntata speciale di Italia Sì, quella dedicata alla Pasqua, ma non è una Pasqua come le altre per noi Italiani che stiamo vivendo in pieno l’emergenza virus. Siamo tutti costretti nelle nostre case e a tal proposito l’hashtag della trasmissione è stato #pasquaacasa. Tra i volti noti Rai che hanno voluto dedicare un pensiero ai telespettatori della puntata ma anche e soprattutto della Rai, non è mancato il video messaggio di Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina In Famiglia che ci ha in questo modo espresso il suo pensiero: “Fateci caso, mai come in questo periodo siamo stati così vicini e lontani al tempo stesso. Impossibilità di abbracciarsi e stare insieme. E ... Leggi su lanostratv Umberto Forcella - morto il dirigente Rai per coronavirus : l’annuncio di Tiberio Timperi

Uno mattina in famiglia - lutto per Tiberio Timperi : ‘Nel giro di 4 giorni il coronavirus se l’è portato via’

