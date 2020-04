Napoli, Fabian Ruiz: «Non era mia intenzione fare un’intervista» (Di sabato 11 aprile 2020) Fabian Ruiz smentisce di aver concesso un’intervista: ecco le parole del centrocampista spagnolo sull’accaduto Fabian Ruiz smentisce di aver concesso un’intervista all’agenzia di stampa spagnola Efe. Nella chiacchierata, a suo dire informale, con l’agenzia spagnola ha parlato di delle sue passioni oltre al calcio. Tramite l’account ufficiale del Napoli, il centrocampista spagnolo ha affermato di aver fatto una chiacchiera per questioni personali e di non aver autorizzato l’intervista. Un altro caso nella società azzurra dopo quello simile di Eljif Elmas. Fabian Ruiz:”Oggi ho parlato con un giornalista spagnolo di questioni personali. Non era mia intenzione fare una intervista” — Official SSC Napoli (@sscNapoli) April 11, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - Gennaro Gattuso chiede le conferme di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz

