Mauro Coruzzi fa un chiarimento a Italia Si | “Domani capiremo che…”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 11 aprile 2020)Si,(Platinette) e il suo messaggio d’auguri: “Domaniche siamo migliorati” Si è chiusa con gli auguri dei quattro saggi la puntata speciale diSi di oggi, sabato 11 aprile 2020, vigilia di Pasqua. Prima di cedere la linea a L’Eredità di Flavio Insinna, il padrone di casa Marco Liorni ha infatti chiesto a, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa di esprimere un pensiero per Pasqua rivolto al pubblico diSi. E Platinette, intervenuto come nei sabati precedenti dagli studi Rai di Milano, ha affermato, riferendosi al periodo difficile che stiamo vivendo da qualche settimana: Un domani avremo una sorpresa migliore di quelle delle uova, perchèche siamo migliorati. Platinette () aSi: “Quest’anno le sorprese non sono nelle ...