Coronavirus, Gino Strada: “Altro che modello Lombardia: sanità devastata da 20 anni” (Di sabato 11 aprile 2020) Non ha peli sulla lingua Gino Strada. Su La7, durante l’ultima puntata di Propaganda, ha tuonato: “Non ci si può esimere dal fare una riflessione su chi ha gestito la sanità in Lombardia negli ultimi 20 anni. Perché gli stessi che l’hanno gestita oggi cercano di apparire come i salvatori, come gente che ha la situazione in mano. Gente che ha devastato la sanità italiana e la sanità pubblica, altro che modello Lombardia”. Il fondatore di Emergency, in collegamento con il programma di Diego “Zoro” Bianchi, ha sottolineato il dramma di: “Pazienti lasciati morire nelle case di riposo senza nessuna umanità o pietà. Tutto questo penso sia moralmente, prima ancora che giuridicamente, un crimine“. “Ospedali lottizzati che neanche la camorra” Il medico ha poi aggiunto: “la ... Leggi su thesocialpost Coronavirus : Di Giorgi (Pd) - ‘Comuni in ginocchio - governo intervenga’

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Crescono vertiginosamente i contagi negli USA

Coronavirus Francia : 10.869 morti - 112.950 casi/ 1 parigino su 4 ha lasciato la città (Di sabato 11 aprile 2020) Non ha peli sulla lingua. Su La7, durante l’ultima puntata di Propaganda, ha tuonato: “Non ci si può esimere dal fare una riflessione su chi ha gestito la sanità innegli ultimi 20 anni. Perché gli stessi che l’hanno gestita oggi cercano di apparire come i salvatori, come gente che ha la situazione in mano. Gente che ha devastato la sanità italiana e la sanità pubblica, altro che”. Il fondatore di Emergency, in collegamento con il programma di Diego “Zoro” Bianchi, ha sottolineato il dramma di: “Pazienti lasciati morire nelle case di riposo senza nessuna umanità o pietà. Tutto questo penso sia moralmente, prima ancora che giuridicamente, un crimine“. “Ospedali lottizzati che neanche la camorra” Il medico ha poi aggiunto: “la ...

welikeduel : #GinoStrada: 'Gli ospedali in Lombardia lottizzati che perfino la camorra sarebbe stata in difficoltà a farlo così,… - welikeduel : 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia' #ginostrada a #propagandalive… - La7tv : #GinoStrada: 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia. I pazienti lasciati… - sergimagugliani : RT @P_M_1960: #coronavirus 'Gino Strada: Altro che modello Lombardia, gente che ha devastato la sanità pubblica italiana.' Come posso non… - NiccoColo : RT @P_M_1960: #coronavirus 'Gino Strada: Altro che modello Lombardia, gente che ha devastato la sanità pubblica italiana.' Come posso non… -