Coronavirus | detenuti donano 1600 euro all’ospedale Cotugno di Napoli E Papa Francesco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 aprile 2020) Ile idi Poggioreale. Sono i protagonisti di doni speciali per l’ospedale per le Malattie infettivedi, celebrato in un servizio di Sky Uk per non aver avuto contagi daltra il personale sanitario e protagonista di una sperimentazione clinica approvata dall’Aifa. Ihanno donato 1607come fa sapere il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. La raccolta fondi è stata avviata tra coloro che sonoin tre reparti della casa circondariale partenopea. “Un gesto lodevole – secondo il segretario dell’Osapp Campania Vincenzo Palmieri – che dimostra sensibilità verso chi affronta in prima linea l’emergenza da Covid-19”. L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla mediazione del direttore Carlo Berdini e del comandante della polizia penitenziaria Gaetano ...