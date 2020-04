Agli azionisti 7,5 miliardi, a 200mila operai la disoccupazione: polemiche su Bmw, Daimler e Wolkswagen (Di domenica 12 aprile 2020) In Germania, i big dell'auto hanno deciso di utilizzare gli aiuti statali per i lavoratori dopo il blocco della produzione... Leggi su europa.today Elkann - lettera agli azionisti Exor : «La Juve inizia la sua prossima fase»

Banca Sistema - via libera al bilancio : agli azionisti un dividendo da 7 - 4 milioni (Di domenica 12 aprile 2020) In Germania, i big dell'auto hanno deciso di utilizzare gli aiuti statali per i lavoratori dopo il blocco della produzione...

forumJuventus : ?? John Elkann, lettera agli azionisti ?? 'La Juve inizia la prossima fase di sviluppo con una posizione di forza nel… - castell32082033 : RT @marianna_eg: @normalatosca @Fiorello A questo punto penso che stiamo in casa per gli imbecilli al governo (azionisti di maggioranza Pd,… - marianna_eg : @normalatosca @Fiorello A questo punto penso che stiamo in casa per gli imbecilli al governo (azionisti di maggiora… - 1237171aa : RT @illeggibile: In effetti chiedere cassa integrazione per i dipendenti mal si concilia con distribuire dividendi agli azionisti.... come… - Flavr7 : RT @illeggibile: In effetti chiedere cassa integrazione per i dipendenti mal si concilia con distribuire dividendi agli azionisti.... come… -