Tempesta sugli Stati Uniti, 19 tornado e gravissimi danni (Di martedì 11 febbraio 2020) CRONACHE METEO: una potente Tempesta ha attraversato gli Stati Uniti centro-orientali tra il 6 ed il 9 Febbraio scorsi. Stando ai dati raccolti dal National Weather Service statunitense, su differenti Stati si sono verificati 19 tornado, 8 nella Carolina del Nord, 5 nel Maryland, 2 nella Carolina del Sud e Georgia, 1 ciascuno in Virginia e Florida. Tra Carolina del Nord e Pennsylvania sono state oltre 300 mila le utenze rimaste prive di energia elettrica; frane per le forti piogge si sono verificate nel Tennessee e nel Kentucky. Ancora forti precipitazioni sono previste sugli Stati sud orientali nei prossimi giorni, fino ad oltre 150 mm di pioggia cumulati. Inondazioni saranno possibili tra il Texas e gli Appalachi meridionali, fino alle vallate dell'Ohio e del Tennessee. meteogiornale

