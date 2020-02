Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti vivi per miracolo: gli attori colpiti da sassi dal cavalcavia (Di martedì 11 febbraio 2020) Fortunatamente solo un terribile spavento per Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: l’auto su cui viaggiavano i due attori è stata colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia poco dopo la mezzanotte del 9 febbraio scorso. Era Fresi a guidare lungo la A25 verso Roma, dove i due si stavano dirigendo di ritorno dallo spettacolo Don Chisciotte che li aveva visti protagonisti al teatro di Gessopalena, in Abruzzo. Solo per un «miracolo sono riuscito a mantenere il controllo dell’auto – ha raccontato Stefano Fresi all’Ansa – il sasso ha bucato il parabrezza e i vetri hanno investito Alessandro che era seduto al posto del passeggero e aveva la cintura allacciata, per fortuna non abbiamo riportato ferite ma lo spavento è stato davvero tanto». sassi dal cavalcavia, Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti scampati per miracolo «Era passata da poco la mezzanotte, – ha ... urbanpost

