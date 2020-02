“Repear of death”, gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di Tyrannosaurus-Rex (Di martedì 11 febbraio 2020) nuova scoperta scientifica in Canada: gli scienziati hanno scoperto l’esistenza di un nuovo esemplare di dinosauro, definito il “cugino” del Tyrannosaurus-Rex Un dinosauro che, secondo le stime degli esperti, doveva pesare intorno alle 2 tonnellate e doveva essere lungo fino a 30 piedi (all’incirca 9 metri). La scoperta di questo nuovo esemplare è stata fatta … L'articolo “Repear of death”, gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di Tyrannosaurus-Rex NewNotizie.it. newnotizie

“Repear death” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Repear death”