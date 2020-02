Previsioni Meteo Toscana: nubi e possibili piogge il 14 febbraio (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 15 febbraio 2020. Oggi poco nuvoloso con ampie zone di sereno nel corso della prima parte della giornata sulle zone centro meridionali e addensamenti temporaneamente più consistenti sulle zone interne a ridosso dei rilievi appenninici. In serata tendenza a nuovo aumento della nuvolosità. Venti: da ovest, sud-ovest ancora forti sul litorale centrale, in Arcipelago e sottovento ai versanti appenninici. Da deboli a moderati altrove. Mari: agitati a nord dell’Elba (fino a molto agitati a largo), molto mossi altrove. Moto ondoso in parziale attenuazione in serata. Temperature: in ulteriore aumento su valori ben al di sopra delle medie del periodo. Domani parzialmente ... meteoweb.eu

