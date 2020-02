Patrick George Zaky è stato interrogato per 17 ore e torturato con pugni e scariche elettriche (Di martedì 11 febbraio 2020) Secondo Amnesty International, che ha potuto parlare con i suoi legali, Patrick George Zaky è stato interrogato per 17 ore consecutive e torturato con colpi allo stomaco, alla schiena e con scariche elettriche inflitte dalla forze di sicurezza egiziane. Il 27enne prima di tornare in Egitto per una breve vacanza stava svolgendo un master all'Università di Bologna. fanpage

