Paola Di Benedetto difende Pago e attacca Serena Enardu al Grande Fratello Vip (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo il litigio tra Pago e Serena Paola Di Benedetto ha difeso il gieffino, ecco cosa ha detto alla Enardu al Grande Fratello Vip È andata in onda ieri 10 febbraio una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, nel corso della notte Paola Di Benedetto e Serena Enardu hanno discusso in modo animato. Nel corso della puntata di ieri il Fratello di Pago è entrato nella casa più spiata d’Italia, Pedro è convinto che l’ingresso di Serena al Grande Fratello Vip stia penalizzando il percorso del cantante. Al Fratello ha svelato poi che la Enardu poco prima di entrare nella casa ha messo un like ad una foto di Alessandro Graziani, ex tentatore a Temptation Island Vip. Pago e Serena hanno litigato dopo il confronto con il fartello del gieffino, dopo il loro litigio Paola Di Benedetto ha preso le difese del cantante. A Serena ha detto: ... nonsolo.tv

