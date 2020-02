Juventus: incontro a cena fra Sarri, Paratici e Agnelli (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo il ko in casa del Verona, la dirigenza bianconera ha avuto un confronto col tecnico in un ristorante di Torino: toni distesi, si cerca di risolvere i problemi. foxsports

Lerry99620958 : RT @Sport_Mediaset: #Juve a rapporto: vertice #Sarri-#Agnelli-#Paratici. Incontro a cena per discutere dei problemi dei bianconeri dopo la… - Sport_Mediaset : #Juve a rapporto: vertice #Sarri-#Agnelli-#Paratici. Incontro a cena per discutere dei problemi dei bianconeri dopo… - areanapoliit : Di Marzio: 'Allegri-Juventus, incontro a gennaio per la risoluzione'. Zazzaroni: 'No, ho altre notizie' -