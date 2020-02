Ha ragione Lamorgese sui decreti sicurezza: chiediamo di eliminare in toto gli articoli 1 e 2 (Di martedì 11 febbraio 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata da Fabio Fazio, ha avuto occasione di ribadire che ritiene necessario modificare i decreti sicurezza. In particolare, ha specificato, ciò coinvolgerà le norme sulle multe alle navi delle ONG che salvano i naufraghi; aspetti problematici che erano stati fatti già oggetto di “irrituali osservazioni da parte del presidente della Repubblica”.Ancora prima che il decreto sicurezza bis fosse approvato dal Consiglio dei Ministri, era già chiaro che la norma fosse ingiusta e criminogena poiché dispone di punire coloro che adempiono al fondamentale obbligo umanitario di salvare la vita altrui. chiediamo perciò di eliminare in toto gli articoli 1 e 2 del decreto sicurezza.Nella questione sono in rilievo contrapposti valori costituzionali e quindi occorre effettuare un ... huffingtonpost

