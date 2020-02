Frosinone, abbandona i figli in casa tra la sporcizia: denunciata una mamma (Di martedì 11 febbraio 2020) Una mamma ventiseienne è stata denunciata a piede libero per abbandono di minori. Aveva chiuso i piccoli a chiave in casa tra la sporcizia, mentre era uscita per andare da amici. I carabinieri hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione, rintracciato la donna e affidato i minori ai nonni. fanpage

