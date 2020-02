Coldiretti: “La Gran Bretagna rischia di diventare il porto franco del falso Made in Italy” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Senza accordo sulle regole con l’Unione Europea, la Gran Bretagna rischia di diventare il porto franco del falso Made in Italy in Europa per la mancata tutela giuridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano circa il 30% sul totale dell’export agroalimentare tricolore“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel condividere le preoccupazioni di Antonio Tajani, presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, che nel suo intervento nella plenaria a Strasburgo ha sottolineato che il Regno Unito “non può rientrare nel mercato unico come un cavallo di Troia, senza rispettare regole e standard”. “La Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – potrebbe infatti diventare un porto franco per l’arrivo di prodotti agroalimentari di imitazione del Made ... meteoweb.eu

