Caldo in Giappone: l’assenza di neve preoccupa gli organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Il timore degli organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020 relativo alle possibili ondate di calore che, secondo le previsioni, colpiranno la capitale nipponica proprio nei giorni delle Olimpiadi, è aumentato negli ultimi giorni a causa della assenza di nevicate in gran parte del Paese, dove si registra uno degli inverni più miti degli ultimi decenni: lo riporta l’agenzia Kyodo. L’assenza di neve ha impedito alle autorità di preparare i piani anti calore, non riuscendo ad immagazzinarla in grande quantità per poi impiegarla come soluzione di raffreddamento attraverso nebulizzatori da mettere in funzione nelle giornate dei Giochi.L'articolo Caldo in Giappone: l’assenza di neve preoccupa gli organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020 Meteo Web. meteoweb.eu

