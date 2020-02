Cagliari, Pavoletti ko in un locale: il club valuta sanzioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Pavoletti si sarebbe infortunato in un noto locale di Cagliari: il club sardo valuta sanzioni disciplinari per l’attaccante Emergono nuovi retroscena sull’infortunio di Leonardo Pavoletti, che non sarebbe avvenuto durante una sessione di allenamento ma in un noto locale di Cagliari, dove l’attaccante e alcuni compagni hanno trascorso lo scorso giovedì sera. L’ex Genoa sarebbe scivolato e, nel tentativo di rimanere in piedi, avrebbe appoggiato male la gamba a terra. Il Cagliari si è detto molto infastidito dall’accaduto e starebbe pensando di intraprendere sanzioni disciplinari nei riguardi di Pavoletti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GoalItalia : ??#ULTIMORA?? Nuova lesione al legamento crociato anteriore per Pavoletti ?? - DiMarzio : #Pavoletti: 'Il destino è crudele, fatico a sorridere' Il messaggio dell'attaccante del #Cagliari dopo l'infortunio - BotSerieA : RT @FOXSportsIT: #Cagliari, l'infortunio non è avvenuto in campo: possibili sanzioni disciplinari per #Pavoletti ?? -