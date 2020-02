WTA Hua Hin: Zheng e Hibino vincono 2-0 contro Kostic e Rodionova e volano al secondo turno (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si è giocato oggi il primo turno del torneo WTA di Hua Hin (Thailandia). Ad aprire il programma odierno la vittoria della cinese Saisai Zheng che ha superato con un netto 2-0 (7-6(6) 6-0) la serba Natalija Kostic (n.183). Un match molto equilibrato e combattuto nel primo set con la numero 36 del ranking che ha avuto la meglio al tie-break. Nel secondo parziale, invece, la 26enne nativa di Shaanxi ha dominato non lasciando neanche un game all’avversaria. La svizzera Leonie Kung (n.283) ha stravinto la partita contro la tennista di casa Patcharin Cheapchandej (n.731) col punteggio di 6-0 6-3. La numero 210 del ranking mondiale Xiaodi You ha rifilato un secco 2-0 (7-6(4) 6-2) all’australiana Ellen Perez (n.251) conquistando il secondo turno della manifestazione. Vincente l’esordio dell’altra australiana in gara Storm Sanders che ha vinto in due set (6-3 6-4) contro ... oasport

