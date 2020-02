Usb: Regione Lazio assume infermieri, ma Asl vanno ancora da Coop (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – “La Regione Lazio delibera per l’assunzione degli infermieri vincitori del concorso Sant’Andrea, ma le aziende sanitarie continuano ad appaltare alle Cooperative. La delibera della Regione del 5 febbraio 2020 stabilisce la presa in carico del personale infermieristico Asl per Asl ma, contemporaneamente, lascia alle stesse aziende sanitarie, in autonomia, la facolta’ o meno di assumere dalla graduatoria del Sant’Andrea gli infermieri dichiarati idonei al concorso.” “Quello che sta accadendo e’ che pero’ le aziende sanitarie – nello specifico il Policlinico Umberto I e l’ospedale Sandro Pertini – hanno deliberato bandi di gara per appaltare alle Cooperative l’affidamento dei servizi di assistenza infermieristica, rispettivamente di 48.450.000 euro e 9.790.000 euro”. Cosi’ l’Usb in ... romadailynews

