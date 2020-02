Uomini e Donne oggi, sorpresa per Sara Shaimi: “Sto tremando!” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sara Shaimi, corteggiatore la lascia senza parole: “Sto tremando!” Un sorriso gigante sul volto della tronista Sara Shaimi è quello che è apparso oggi a Uomini e Donne appena Maria De Filippi ha deciso di inviare il filmato dell’esterna con il corteggiatore Matteo. Quest’ultimo, che non era stato portato in esterna dalla tronista, ha deciso di farle ugualmente una sorpresa per il suo compleanno: “Tu non mi hai dato l’occasione e allora me la sono creata da solo” ha detto Matteo una volta trovatosi in esterna con Sara. Una sorpresa romantica ha atteso la tronista fuori dalla porta: un grande mazzo di rose rosse e un biglietto con la richiesta di potersi conoscere. Il corteggiatore è riuscito a lasciare la tronista senza parole: “Sto tremando” ha commentato Sara visibilmente emozionata, prima di correre in esterna da lui. “Non ... lanostratv

