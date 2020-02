Torino, tifosi contro Izzo: il difensore blocca i commenti su Instagram (Di lunedì 10 febbraio 2020) Continua la crisi del Torino: i tifosi non fanno sconti a nessuno, ora nel mirino c’è anche Armando Izzo. Che prende provvedimenti sui social Sul banco degli imputati del Torino c’è anche Armando Izzo. Dopo le deludenti prestazioni del difensore granata e l’espulsione rimediata nel KO contro la Sampdoria, i tifosi hanno riversato il loro malcontento sui social. Tanti, troppi i commenti negativi sotto le foto del centrale. Izzo ha deciso di difendersi dalle critiche “censurandole”, bloccando la possibilità di scrivere messaggi sul proprio profilo Instagram. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

diegofornero : Dirigenza, Presidente, Allenatore, tutti devono chiedere scusa ai tifosi del #Torino dopo questa settimana (abbonda… - mongio80 : Qui i tifosi dell'inter parlano che ormai è diventato per differenza di squadre come il derby di Torino,ma nessuno… - GeaPilato : RT @pieroomega2: #Roma @virginiaraggi #Torino @c_appendino: due donne STRAORDINARIE che non devono solo difendersi quotidianamente dal MALA… -