Simone Bertolotti, il direttore d’orchestra di Bugo attacca Morgan: “Ha fatto una porcata” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Simone Bertolotti è il direttore d'orchestra e autore di "Sincero", il brano di Bugo e Morgan squalificato al Festival di Sanremo 2020. A "Vieni da me" ha raccontato la sua versione dei fatti sul caso che ha sconvolto il Festival e ha creato un caso unico nella storia di Sanremo: "Bugo è un ragazzo incredibile, davvero non si meritava tutto questo". Interviene anche la madre di Morgan in diretta: "Lui è un buono e ama la musica". fanpage

