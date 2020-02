Potenza sconfitto, la Miwa Energia è un rullo compressore (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – Non si ferma neanche a Potenza, anzi continua inesorabilmente, il cammino della Miwa Energia che finora ha vinto tutte le partite di questo campionato di Serie C Silver. Su un campo delicato, quello del BasilicataSport Potenza, la squadra di coach Annecchiarico non solo vince ma lascia i padroni di casa sotto la soglia dei 60 punti ribadendo ancora una volta la propria supremazia difensiva. Primi tre parziali in favore dei cinghiali sanniti che poi, complice anche qualche mossa sperimentale, cedono di 10 punti nell’ultima frazione evitando quello che sarebbe stato un punteggio finale ancor più schiacciante. La Miwa Energia arrivava al match con il dubbio Garcia. Il cubano, vittima di un attacco influenzale, era destinato a non giocare la gara per preservare anche il prosieguo del campionato. E invece, contro ogni aspettativa, Annecchiarico ... anteprima24

