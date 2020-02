Più combattono i video di abusi su minori, più le big tech ne scoprono di nuovi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cybersecurity (Getty Images) Nel 2019 il Centro nazionale per i bambini dispersi e sfruttati, un’associazione statunitense sugli abusi sull’infanzia, ha ricevuto segnalazioni di oltre 41 milioni di video sul web che contenevano abusi sessuali su minori. Numero vanno aggiunti i 70 milioni tra immagini e video segnalati sulle varie piattaforme internet, come Facebook, Snapchat o YouTube. Dopo che hanno alzato le difese contro i video di violenze su bambini, social network e big della rete si sono resi conto di quanto il fenomeno sia diffuso. Facebook, secondo un articolo del New York Times, ha individuato circa 60 milioni tra foto e video grazie al circa 15,9 milioni di segnalazioni. Di questi, 29,2 milioni di contenuti sono risultati effettivamente fuorilegge e cancellati. “Le dimensioni e la competenza del nostro team, insieme alla nostra sofisticata tecnologia, ci hanno ... wired

rita_trusso : RT @lapoelkann_: La cosa più importante nella MIA vita è la sobrietà. Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che che ogni… - anari56 : @Marinela3F @AdryWebber Ciao Marinela visto adesso ..una cosa atroce.Bisogna dire che abbiamo sempre avuto traditor… - alessan63456465 : I minion di Macron combattono con il pubblico oggi come hanno fatto per più di un anno, uno di loro prova le sue ab… -