Paternopoli, il cane carabiniere “Pirat” in visita all’istituto “De Iorio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUna giornata diversa, piacevolmente libera dai soliti impegni scolastici, ma altrettanto ricca di contenuti didattici, quella che gli alunni delle scuole elementari e dell’infanzia dell’Istituto “F. De Iorio” di Paternopoli hanno trascorso stamattina con la visita di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno. Protagonista della giornata “Pirat”, un bellissimo pastore tedesco di 7 anni, che è stato tanto efficiente nell’effettuare le simulazioni delle ricerche quanto paziente nell’accettare di buon grado le coccole che i bambini gli hanno rivolto. In un clima di entusiasmo e buon umore, all’interno dell’auditorium della scuola, è avvenuta una dimostrazione pratica di come il cane-carabiniere svolge le ricerche per rinvenire sostanze stupefacenti. Oltre al suo infallibile fiuto, che tante volte è risultato prezioso alleato dei Carabinieri irpini, i ... anteprima24

ottopagine : Il cane Pirat a scuola con gli alunni del 'De Iorio' #Paternopoli - Retesei : Cane carabiniere Pirat in vista agli alunni delle scuole elementari e dell’infanzia dell’Istituto “F. De Iorio” di… -