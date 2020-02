La tempesta Ciara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fonte foto: La Presse e Twittertempesta Ciara Tag: tempesta uragano maltempo Europa Alessandro Ferro La tempesta Ciara sta spazzando l'Europa centro-occidentale con venti da urugano e mare in tempesta: centinaia di voli sono stati cancellati, interrotti i collegamenti marittimi nella Manica. In Francia oltre 130 mila persone sono rimaste senza elettricità. Chiusa la Tour Eiffel "a causa dei forti venti e come misura di sicurezza" come riporta la società che gestisce il monumento. Criticità anche su Irlanda e Galles, in Germania tre feriti gravi ilgiornale

