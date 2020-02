Inter-Milan, Salvini colpisce ancora! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non so se si è notato, ma Matteo Salvini è stato zittino-zittò durante tutto il Festival di Sanremo: dopo aver tentato la polemica con Rula Jebreal e con Junior Cally, “colpevole” di aver scritto una canzone in cui si riferiva a lui e a Renzi, il Capitano ha evitato come la peste ogni discorso sulla kermesse durante il suo svolgimento. Forse notando che gli ascolti hanno dato ragione agli altri e torto a chi inventava boicottaggi come se non ci fosse un domani. Ma il nazional-popolarismo della Bestia andava nutrito, e forse per questo il Capitano ha ritenuto di dover cogliere al balzo la palla del derby Inter-Milan. E così tra sabato e domenica un tripudio di foto in rossonero ha campeggiato su Twitter: cappellino del Milan, cuscinetto del Milan e tanta, tanta scaramanzia in attesa della stracittadina. Eppure è andata male. Perché, come tutti sanno, alla fine il derby ... nextquotidiano

Inter : ???? | MATIAS #Vecino ha preso parte attiva a tre gol nei suoi ultimi quattro derby in Serie A contro il Milan (due… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Dall'inferno al paradiso: tutte le immagini del #DerbyMilano! ?????? ?? - goal : Serie A table ???? Inter - 54 Juventus - 54 Lazio - 53 Atalanta - 42 Roma - 39 Verona - 34 Bologna - 33 Cagliari -… -