Inter Milan | Conte | «Quando uno ha fame è giusto che inizia a mangiare» – VIDEO

Pagelle e Highlights 23^ giornata : Inter-Milan 4-2 - rimonta nerazzurra. Parma-Lazio 0-1 - decide Caicedo. Napoli-Lecce - super Caicedo. Verona-Juventus 2-1 - ko bianconero : Pagelle 23 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 23^ giornata di Serie A. Come riportato nella giornata di ieri, tante le novità di formazione dal primo minuto. Sarri potrebbe far ritorno al 4-3-3, con Douglas Costa, Higuain e Ronaldo in attacco. Il Milan potrebbe affidarsi a Rebic al posto di Leao, mentre l’Inter […] L'articolo Pagelle e Highlights 23^ giornata: Inter-Milan 4-2, rimonta nerazzurra. Parma-Lazio ...

Inter-Milan - probabili formazioni e ultimissime : le condizioni di Ibrahimovic - ci sarà? : INTER MILAN probabili formazioni- Tutto pronto per la super sfida di campionato tra Inter-Milan, match valido per la 23^ giornata di Serie A. Conte dovrà fare a meno di Lautaro Martinez squalificato con Sanchez favorito su Esposito per una maglia da titolare. Milan in campo con il solito 4-4-2. Da valutare l’infortunio di Ibrahimovic, ancora […] L'articolo Inter-Milan, probabili formazioni e ultimissime: le condizioni di Ibrahimovic, ...

Inter-Milan - Eriksen sfida i rossoneri : “Non temo nessuno - la classifica parla chiaro” : INTER MILAN- Pochi dubbi, tante certezze e voglia di recitare subito una parte da protagonista con la nuova maglia nerazzurra. Eriksen, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per lanciare il guanto di sfida al Milan in vista del derby di Milano. “Milan? Non li temiamo, la classifica parla chiaro”. Poi una […] L'articolo Inter-Milan, Eriksen sfida i rossoneri: “Non ...

Video/ Inter Milan (4-2) : highlights e gol. I nerazzurri hanno sette vite! (Serie A) : Video Inter Milan (risultato finale 4-2): highlights e gol del derby valevole per la 23^ giornata di Serie A. Rimonta clamorosa dei nerazzurri che nella ripresa ribaltano i rossoneri.

Derby Inter-Milan - la festa dei nerazzurri negli spogliatoi : “Chi non salta rossonero è” : La festa dell’Inter, che ha battuto per 4-2 il Milan, continua anche negli spogliatoi. “Chi non salta rossonero è”, il coro che i giocatori nerazzurri hanno intonato nel post partita, come si vede in un video pubblicato su Instagram da Romelu Lukaku. Oltre ai calciatori, negli spogliatoi anche il vicepresidente interista Javier Zanetti, il ds Piero Ausilio e il team manager Lele Oriali. L'articolo Derby Inter-Milan, la ...

Inter Milan - Pioli amaro : «Non si possono prendere due gol così» – VIDEO : Stefano Pioli ha commentato amareggiato la sconfitta rimediata contro l’Inter. Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato molto amareggiato la sconfitta subita contro l’Inter nel derby. Queste le parole del tecnico rossonero. «Il primo tempo ha dimostrato che l’avevamo preparata bene, con le caratteristiche adatte a mettere in difficoltà l’Inter. Poi in 3′ siamo diventati ...

Highlights Inter-Milan 4-2 : video - sintesi e gol. Ibrahimovic show - poi rimonta neroazzurra da 0-2 : Termina 4-2 per l’Inter il derby della Madonnina. I nerazzurri grazie alle realizzazioni di Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij e di Romelu Lukaku sono riusciti a ribaltare il punteggio di un match che, al termine del primo tempo, sorrideva al Milan. Grande protagonista lo svedese Zlatan Ibrahimovic, con gol e assist. Non è bastato però al Diavolo il grande apporto di “Ibra” per riuscire a prevalere. Grazie a ...

Derby Inter-Milan - Lukaku si celebra sui social : “C’è un nuovo re in città” : Pungo alzato al cielo brandendo l'asta della bandiera del calcio d'angolo con sopra la maglia nerazzurra: Romelu Lukaku ha deciso di festeggiare la vittoria del Derby sul Milan (4-2) in questo modo. Un'immagine che è già diventata icona interista e che per molti è la risposta a Ibrahimovic: "C'è un nuovo re in città"Continua a leggere

Inter-Milan - Salvini colpisce ancora! : Non so se si è notato, ma Matteo Salvini è stato zittino-zittò durante tutto il Festival di Sanremo: dopo aver tentato la polemica con Rula Jebreal e con Junior Cally, “colpevole” di aver scritto una canzone in cui si riferiva a lui e a Renzi, il Capitano ha evitato come la peste ogni discorso sulla kermesse durante il suo svolgimento. Forse notando che gli ascolti hanno dato ragione agli altri e torto a chi inventava boicottaggi ...

Calendario semifinali Coppa Italia 2020 : orari Inter-Napoli e Milan-Juventus - tv - programma - streaming : La Coppa Italia di calcio 2020 entra nel vivo, e lo fa con le semifinali, che porranno di fronte le migliori quattro formazioni del torneo, con sfide da andata e ritorno, per decretare le ammesse alla finalissima del 13 maggio. Ad aprire il programma di questa settimana saranno Inter e Napoli, che mercoledì 12 febbraio si daranno battaglia a San Siro, a partire dalle ore 20.45, mentre giovedì 13 febbraio toccherà alla Juventus, opposta questa ...

Inter-Milan 4-2 : Ibrahimovic non basta - Conte aggancia la Juve : L'Inter vince il derby in rimonta, e aggancia la Juventus in testa alla classifica. A San Siro i nerazzurri, sotto di due gol nel primo tempo con il Milan avanti grazie alle reti di Rebic e Ibrahimovic, nella ripresa la ribaltano nel giro di venti minuti con le reti di Brozovic, Vecino e De Vrij e nel finale Lukaku. Una vittoria pesante per la formazione di Antonio Conte chiamata la prossima settimana al big match con la Lazio che a sua volta, ...

Inter-Milan - Ibrahimovic amaro : "Difficile spiegare la sconfitta" : Lo svedese parla dopo la sconfitta in rimonta nel derby: "Dopo i due gol abbiamo perso fiducia. L'Inter? Nel primo tempo non mi è sembrata una squadra da secondo posto".

Milan - Ibrahimovic : «Inter? Non l’ho vista da secondo posto» : L’attaccante del Milan Ibrahimovic ha commentato la sconfitta incassata nel derby contro l’Inter di Conte Zlatan Ibrahimovic ha commentato la sconfitta nel derby contro l’Inter: «Il primo tempo è stato perfetto, il secondo no contrario. La squadra ha perso fiducia dopo aver subito il gol del pareggio». «Clima nello spogliatoio? Quando perdi è difficile, soprattutto dopo un derby. Ma giovedì c’è un’altra partita. È ...

Inter-Milan - Pioli : "Sono arrabbiato coi miei giocatori" : Il tecnico dei rossoneri commenta il derby perso in rimonta: "Nel primo tempo il 2-0 ci stava stretto, due episodi hanno cambiato la partita.".