Il linguaggio dei pinguini africani è simile al nostro (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Foto: Jewel Samad/AFP via Getty Images) Un discorso tra pinguini? A primo impatto ci sembrerebbe solo un miscuglio confuso di suoni. Eppure, lessico e sintassi a parte, i suoni emessi da questi animali seguono principi ben precisi. Proprio come quelli del linguaggio umano. A dimostrarlo è uno studio di un team di ricercatori dell’Università di Torino, secondo cui questa è la prima prova di una specie al di fuori dei primati che segue queste regole linguistiche. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Biology Letters. Per capire come i suoni dei pinguini seguono codici precisi, il team di ricercatori, coordinati da Livio Favaro, biologo dell’Università di Torino, ha registrato e ascoltato durante il periodo riproduttivo ben 590 vocalizzazioni di 28 esemplari di pinguini africani (Spheniscus demersus) adulti, in tre zoo diversi. In particolare si sono concentrati su ... wired

