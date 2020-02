Il cane ti segue in bagno: non sottovalutare il messaggio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ci sono tante azioni che il cane compie con il suo padrone e che nascondono messaggi ben precisi. Bisogna saperli interpretare per diventare amici fidati Il cane ti segue in bagno: cosa vuol dire? (foto Getty Images) I cani istintivamente vogliono fare tutto con le loro famiglie. Hanno bisogno di vicinanza, presenza, contatto fisico e visivo. Quando, ad esempio, il tuo cane ha messo qualcosa in bocca e te lo porta vuole mostrarti qualcosa e condividere quanto conta per loro. Oppure, se il tuo cane ti guarda con occhioni languidi, è per mostrare tutta la sua fiducia e per dirti che c’è una connessione emotiva tra voi due! Tuttavia, ci sono dei momenti durante la giornata in cui desidereresti essere sola. Uno di questi è proprio quando devi andare in bagno. Eccoci allora arrivati al punto: se il tuo cane ti segue in bagno, è un buon segno. Questo ... chenews

