“Ho accettato”. Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, è successo. È lei a spiegare tutto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ormai dal 2 febbraio va in onda su Italia 1 “Enjoy -Ridere fa bene”. Il programma vede una conduzione esclusiva, ovvero quella di Diana Del Bufalo. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la neo-coduttrice si è raccontata senza troppi filtri. Le domande sulla sua prima esperienza come conduttrice si sono alternate ad altre sicuramente più piccanti, che hanno affrontato la brusca rottura con Paolo Ruffini. Inoltre scopriamo una Diana Del Bufalo diversa, rinata e più forte di prima. La rottura con Ruffini ha segnato la vita di Diana, ma le ha offerto anche tante altre buone occasioni per risolvere le sue insicurezze. La conduzione del programma è la prova schiacciante di una consapevolezza diversa. La prima domanda riguarda la conduzione di Enjoy e si presenta come un ottimo modo per spezzare la tensione e fare un giro intorno a quella che, per molti, è ... caffeinamagazine

diMartedi : #Gratteri su #politica: 'Ho conosciuto Renzi tramite Delrio, abbiamo parlato per ore di giustizia e quando mi ha pr… - ivano_stelluto : Mi hanno invitato a una festa di #Carnevale, ho accettato e detto che mi vesto da Matteo Messina Denaro. Così ho la… - taemoonbaek : @mustardyeom MADONNA FORSE HO ACCETTATO UNA PERSONA. E.... NON È MARK. -