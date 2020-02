Classifica Sei Nazioni rugby femminile 2020: risultati, punti e bonus. Inghilterra e Irlanda in testa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile è iniziato domenica 2 febbraio 2020 con l’esordio vincente dell’Italia in trasferta contro il Galles. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per le azzurre, che affronteranno la Scozia domenica 23 febbraio alle ore 18.10. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, domenica 8 marzo alle ore 14.00, poi ultima recita del torneo domenica 15 marzo alle ore 14.30 con l’Inghilterra. risultati SEI Nazioni rugby femminile 2020 I giornata Domenica 2 febbraio Francia v Inghilterra 13-19 Irlanda v Scozia 18-14 Galles v Italia 15-19 II giornata Sabato 8 febbraio Francia v Italia 45-10 Domenica 9 febbraio Scozia v Inghilterra 0-53 Irlanda v Galles 31-12 III giornata Domenica 23 febbraio Galles v Francia ... oasport

rtl1025 : ??LA FINALE ?? ?? Francesco Gabbani ?? ?? Viceversa #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Che sei tu che mi fai stare be… - rtl1025 : ??LA FINALE ?? ??Piero Pelù?? ?? Gigante #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Tu sei il re di tutto e di niente… gigan… - rtl1025 : ?? Francesco Gabbani ?? ?? Viceversa #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Basterebbe solamente dire senza starci tropp… -