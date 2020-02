Calendario sport invernali 10-16 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Prende il via una nuova settimana ricca di avvenimenti sportivi. Si parte dalle gare veloci di giovedì e venerdì a Saalbach valide per la Coppa del Mondo di sci alpino, che recuperano quelle cancellate in Cina. Spostamento di sede anche per le donne che passano da Maribor a Kranjska Gora per un gigante e uno slalom sabato 15 e domenica 16 febbraio dove la nostra Federica Brignone vuol recitare il ruolo della prima attrice. Il fondo va ad Oestersund, mentre il salto si esibirà a Tauplitz. Ovviamente l’evento clou saranno i Mondiali di biathlon ad Anterselva, a partire da giovedì 13 per concludersi domenica 23 febbraio. E’ tempo di Mondiali di slittino, nonché di speed skating sulle singolare distanze, senza dimenticare la Coppa del Mondo di short track a Dordrecht. Di seguito il programma: Calendario sport invernali 10-16 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare SCI ... oasport

