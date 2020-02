Bimba beve mix di droga e muore: mamma e zii in manette (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tragica fatalità per una piccola di 5 anni, in America. La Bimba beve mix di droga e muore. Il composto a base di meta anfetamine, era stato preparato dalla madre e dagli zii e messo in una bottiglia per poi fumarlo. Il paesino americano in cui si è consumata la tragedia è sotto shock. Bimba beve mix di droga e muore: una bottiglia usata come bong la sua condanna a morte Ha dell’incredibile quanto accaduto alla piccola Sophia Larson. La Bimba, 5 anni, viveva a Rifle, un paesino americano dello stato del Colorado. Ha scambiato la bottiglia piena di droga, usata come bong dalla madre, per una comunissima bottiglia d’acqua e l’ha buttata giù tutta d’un fiato. È stato un attimo: la piccola è andata in overdose ed è morta. Si trattava di un mix di anfetamine, che era stato preparato con cura dai familiari, i quali poi hanno improvvisato un bong con la bottiglia. Il ... kontrokultura

