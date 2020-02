Ashton Kutcher contro Demi Moore, “con lei non ho rapporti, con le sue figlie si” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parla Ashton Kutcher, ex di Demi Moore, e rivela di non avere rapporti con lei, però per le figlie Rumer, Scout e Tallulah ci sarà sempre A distanza di qualche tempo dalla pubblicazione dell’autobiografia di Demi Moore, Inside Out, arriva una dichiarazione da parte di Ashton Kutcher. L’attore, ex marito della Moore, fino adesso non ha mai fatto alcun commento sul libro. Demi nel libro svela che l’ex marito, con cui è stata sposata dal 2005 al 2013, la trascinò qualche volta in un rapporto sessuale a tre. Nel libro l’attrice, sedici anni in più di Kutcher, dice che è stato uno sbaglio enorme. Fu quello che segnò l’inizio della fine del loro rapporto. La Moore rivela di essere uscita da quel rapporto a tre devastata dalla vergogna, mentre per l’ex marito era una scusa per andare con altre ragazze. Anzi, fu proprio a causa di questo rapporto che Ashton giustificava i tradimenti che vennero ... kontrokultura

