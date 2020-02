A&M presenta “Un libro per amico”: 150 volumi ai giovani detenuti di Nisida (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mercoledì 12 febbraio alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Un libro Per Amico, l’evento organizzato dalla libreria A&M bookstore di Napoli (l’appuntamento è in Via Duomo 93), che donerà 150 libri all’Istituto Penale per i Minori di Nisida. Da Faletti a Siani, da Ammaniti a Camilleri passando per i gialli di Deaver e Cornwell: sono solo alcuni volumi di varia che due giovani e intraprendenti librai napoletani regaleranno a ragazzi meno fortunati, sperando di poter infondere, anche a loro, l’amore per la lettura che da sempre li caratterizza. A&M sta per Ambrosino (Andrea) & Minucci (Anna), ragazzi under 30 napoletani con la passione per i libri. Esattamente un anno fa hanno aperto un bookstore nel centro della città: “Che ci ha letteralmente cambiato la vita – spiega Andrea – facevo il barista e la mia compagna ... ildenaro

