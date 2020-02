Spal-Sassuolo oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (9 febbraio) (Di domenica 9 febbraio 2020) Domenica 9 febbraio (ore 12.30) si giocherà Spal-Sassuolo, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio Paolo Mazza, nella città estense, andrà in scena un infuocato confronto tutto emiliano per le sorti della classifica di entrambe le squadre: i ferraresi di mister Semplici infatti occupano l’ultimo posto in classifica e dopo gli ultimi due ko sono con le Spalle al muro, dall’altro lato invece i ragazzi di De Zerbi volano sulle ali dell’entusiasmo delle vittorie raccolte interne contro Torino e Roma e del pareggio, comunque utile (perchè arrivato in trasferta e in dieci uomini, ndr), a Genova contro la Sampdoria. Vedremo chi riuscirà ad accaparrarsi i tre punti in questa sfida. Segui Spal-Sassuolo in diretta streaming su DAZN Di certo non sarà un faccia a faccia da ritmi lenti. La Spal si affiderà al classico 3-5-2 e alla ... oasport

CalcioIN : SPAL SASSUOLO Streaming Gratis Link, dove vederla: Rojadirecta DAZN o Sky? Diretta con Cellulare Tablet PC, Canale… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 23): - SPAL vs Sassuolo 8:30 - Napoli vs Lecce 11:00 - Genoa vs Cagliari 11:00 -… - periodicodaily : Serie A- Spal-Sassuolo: Programmazione e pre-partita #seriea #spalsassuolo -