Sci alpino, Federica Brignone: “Se non vado bene e arrivo quinta non è poi così male” (Di domenica 9 febbraio 2020) Federica Brignone ha conquistato un quinto posto nel superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra non è riuscita ad agguantare il podio dopo la seconda piazza nella discesa di ieri ma ha comunque portato a casa un risultato importante in ottica classifica generale dove ora si trova a 145 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin. C’è un po’ di rimmarico per avere perso il pettorale rosso di leader della classifica di specialità dove ora primeggia la svizzera Corinne Suter. La valdostana ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fisi: “Oggi non sono riuscita a tirare fuori il mio massimo, non mi sono sentita bene sui miei sci. Non ho avuto abbastanza confidenza. Era molto strano il terreno, pieno di placche e io non mi sono adattata abbastanza bene. Però se non vado bene e arrivo quinta non è poi ... oasport

